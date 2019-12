Niki Lauda bekommt posthum eine Allee

Die Zufahrtsstraße zum Terminal für Privatjets auf dem Flughafen Wien in Schwechat wird künftig "Niki Lauda Allee" heißen.

Schwechat. Der am 20. Mai 2019 verstorbene Niki Lauda wird posthum geehrt: Eine Straße am Flughafen Wien Schwechat wird nach ihm benannt. So wird die Zufahrtstraße zum VIP Terminal und General Aviation Center (GAC) künftig den Namen "Niki Lauda Allee" tragen. Dies geschehe "zum dauernden, ehrenden Andenken" an den dreifachen Formel-1-Weltmeister, begeisterten Piloten und Luftfahrtunternehmer, teilte der Airport in Schwechat am Dienstag mit.

Zur Straße, die seinen Namen tragen wird, hatte Lauda selbst einen sehr engen Bezug. Er war regelmäßig vom GAC per Privatflugzeug selbst als Pilot in die Welt gestartet bzw. aus selbiger zurückgekehrt, erinnerte die Flughafen Wien AG.

"Niki Lauda war eine sportliche Ausnahmepersönlichkeit und hat die Luftfahrt wesentlich geprägt. Wir freuen uns, dass seine Witwe Birgit Lauda zugestimmt hat, ihm zu Ehren mit dieser Allee ein dauerhaftes Denkmal am Flughafen Wien zu setzen", betonten die Airport-Vorstände Julian Jäger und Günther Ofner.

Witwe Birgit Lauda mit den Flughafen Wien AG-Vorständen Julian Jäger (r.) und Günther Ofner vor der Gedenktafel für Niki Lauda. APA/ERNST KAINERSTORFER

Am VIP Terminal erinnert künftig zudem eine Gedenktafel an die Rennfahrerlegende. Lauda war am 20. Mai im Alter von 70 Jahren gestorben.

(APA)