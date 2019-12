Wien: FMZ Seyringer Spitz verkauft

Invester United Benefits hat den Ankauf des Fachmarktzentrums am Floridsdorfer Seyringer Spitz zum Abschluss gebracht.



Das Wiener Immobilienunternehmen Invester United Benefits hat den Ankauf von zwei Bauteilen des Fachmarktzentrums am Seyringer Spitz in Floridsdorf begleitet. Zwei Bauteile mit einer Nutzfläche von 5600 bzw. 3300 Quadratmetern gehen an eine Wiener Investorengruppe.

Das Fachmarktzentrum in der Seyringerstraße beheimatet elf Geschäfte und Restaurant, darunter Mieter wie Fressnapf, Müller oder Kik Textil.

Mit dem Erwerb des Seyringer Spitz soll das Asset Management neu aufgestellt und fortan ebenso wie die Bereiche Leasing, Marketing, Mieterbetreuung und Eventmanagement von INVESTER United Benefits übernommen werden. Im Zuge der Neuentwicklung wird das Fachmarktzentrum in Zukunft unter der Marke und dem neuen Namen Ekazent Seyring positioniert werden. Mittelfristig soll das Fachmarktzentrum aufgewertet und neue Mieter angesprochen werden.