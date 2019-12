Nach Spotify gibt nun auch Apple Music eigene Awards bekannt

Der Musikstreamingdienst Spotify hat Ende November angekündigt erstmals Musikpreise zu verleihen, Apple Music ist jetzt nachgezogen.

Apple Music und Spotify werden erstmals Musikpreise vergeben. Jedoch anders als bei Spotify sollen die Gewinnerinnen und Gewinner des Apple Streaming-Dienstes aus einer Mischung von Experten der Redaktion und Streamingzahlen ermittelt werden.

Die große Gewinnerin wurde auch schon bekanntgegeben: Die amerikanische Sängerin Billie Eilish hat das Rennen gemacht. Nachdem sie erst kürzlich bei den American Music Awards als beste Alternative-Rock-Künstlerin ausgezeichnet wurde, kürt sie Apple Music nun zur Künstlerin des Jahres. Die 17-Jährige soll den Preis am Donnerstag im Steve Jobs Theater, am Apple-Firmensitz im kalifornischen Cupertino, erhalten, wo Eilish auch performen wird. Die Künstler Lizzo und Lil Nas X sollen ebenfalls zu den Preisträgern zählen.

The creative partnership between @billieeilish and @finneas is the real story behind the year's biggest musical phenomenon. Here's a salute to Apple Music's Songwriters of the Year. #AppleMusicAwards2019 https://t.co/9OZK3rwIOi pic.twitter.com/5fyh3Of7Ye