Malta, das schwarze Loch der EU

Der Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia hat zu einer großen Protestbewegung in Maltas Gesellschaft geführt.

Geldwäsche, Handel mit Staatsbürgerschaften, verschleppte Mordermittlungen – und jeder kennt jeden: Die kleine Mittelmeernation beschert der Union zusehends schwere Probleme.

Brüssel. Die Europäische Kommission warnt vor politischer Einmischung in einem Mordverfahren, EU-Abgeordnete fordern den Regierungschef nach einem Treffen zum sofortigen Rücktritt auf: Malta erlebt die schwerste politische Krise, seit es vor knapp 15 Jahren der Europäischen Union beigetreten ist. Der Auftragsmord mittels Autobombe an der Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia im Oktober vor zwei Jahren hat ein bis in die höchsten Regierungskreise verfilztes System politischer Korruption offengelegt, das zu einer Herausforderung für die neuen Spitzen der EU-Institutionen wird.