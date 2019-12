Wenn die "ZiB 2" der SPÖ (ein bisschen) wehtut

Die Sozialistische Jugend zahlt nicht einmal drei Euro Pacht jährlich für ein sehr großes Grundstück am Attersee. Der "ZiB 2" -Bericht darüber sorgte für Kritik.

Es passiert nicht wahnsinnig oft, dass die "ZiB 2" Exklusivgeschichten bringt, die der SPÖ bitter aufstoßen. In der gestrigen Sendung gab es einen solchen Beitrag - und anschließend den Vorwurf an die Sendung, sie würde tendenziös berichten. Zum Inhalt: Es gibt ein großes Seegrundstück am Attersee, das die Sozialistische Jugend um weniger als drei Euro jährlich gepachtet hat. Ein ganz besonders guter Preis, wie Armin Wolf ausführte. Zwei Rechnungshöfe, jener in Oberösterreich und der Bundesrechnungshof, sehen in der billigen Pacht eine Parteispende, weil die SJ eine der SPÖ nahe stehende Organisation ist. Das Land Oberösterreich will die Pacht nun um das 60.000-fache erhöhen.