Wenn das Kino k. o. geht

Kommentieren Hauptbild • (c) Dor Film West | Dor Film

Das Boxer-Drama „Gipsy Queen“ schickt eine alleinerziehende Mutter in den Ring. Es ist das jüngste Beispiel eines langlebigen Genres.

Boxen und Kino, das passt wie die Faust aufs Auge. Viel ist geschrieben worden über die filmischen Qualitäten von Tennis oder die perfekte Spielfilmlänge eines Fußballspiels. Doch keine Sportart bündelt Spannung, Drama und Spektakel wie das große Gerangel im Ring. Noch bevor Filmemacher Geschichten erzählten, schauten sie Boxern auf die Finger. In den 1890ern nutzte das Thomas-Edison-Studio Aufnahmen von Schaukämpfen als Werbemittel für seinen Kinetoskop-Apparat, neugierige Fans mussten für jede neue Runde tiefer in die Taschen greifen. Auch ein Vorreiter des zeitgenössischen Katzenvideo-Phänomens trägt gepolsterte Handschuhe: In „The Boxing Cats“ (1894) polieren sich zwei sportlich ausstaffierte Mauzis ihre Schnauzen (Tierquälerei: Im frühen Film ein Kavaliersdelikt). Apropos Humor: Stummfilmkomiker wie Charlie Chaplin und Buster Keaton blödelten gleichfalls im Ring herum, mit gewohnt genialen Ergebnissen.