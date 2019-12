Kuusamo: Auf der Suche nach dem Sisu

An der Grenze zu Russland liegt die Stadt Kuusamo mit ihrem Wintersportzentrum Ruka. Hier gehen Finnland die Menschen aus, Mutproben gibt es dagegen genug.

Liest man sich selbst in der Bahn die aktuellen Haltestellennamen vor – zum Beispiel Hiekkaharju oder Oulunkylä –, sitzt ziemlich sicher ein Finne in der Nähe, der sich ganz gut amüsiert. Sauna dürfte das einzige finnische Wort sein, das sich international verbreitet hat, ohne dass sich der Rest der Welt ein Mascherl in die Zunge bindet. Für eine andere große Leidenschaft der Finnen sind wir nicht nur phonetisch zu verwöhnt. Am Hafen von Helsinki spielt es sich ab. Dort sieht man im tiefen nordischen Winter eisbadende Finnen. Es sind ziemlich sicher keine Touristen, die hier im Schneeregen mit Badeanzug, Haube und Schlapfen zum Schwimmen gehen. „Allas Sea Pool“ ist ein Freibad mitten im Hafenbecken, abgetrennt wird es von der Ostsee durch ein paar hölzerne Pfosten. „Renn doch!“, denkt man sich vibrierend – aus den Daunenfedern he­raus. Die Schwimmerin aber steigt meditativ aus dem Wasser. Finnen empfinden Kälte offenbar anders.