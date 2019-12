Warum es Abtreibungen auf Krankenschein braucht

Österreich hinkt bei der finanziellen Unterstützung von Abtreibungen vielen Ländern hinterher. Sogar die konservative Schweiz erstattet die Kosten zurück.

Manchmal rechne ich das Alter nach. Bald acht Jahre. Dann überlege ich, was ich in dieser Zeit alles getan habe, verantwortlich nur für mich selbst. Es war eine Entscheidung, an der ich nie zweifelte. Hin und wieder male ich mir allerdings eine alternative Realität aus. Nicht jene als Mutter, nein, ich frage mich, was gewesen wäre, wenn ich weder Geld noch Zugang zu Informationen gehabt hätte.