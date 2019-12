300 Seiten Anklage gegen Trump

Nach seiner Rückkehr vom Nato-Gipfel in London muss sich US-Präsident Donald Trump dem Unwetter eines drohenden Amtsenthebungsverfahren stellen.

Der Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlichte seinen Bericht zur Ukraine-Affäre. Die Republikaner lehnen die dort erhobenen Anschuldigungen ab.

New York. Spätestens seit der Veröffentlichung des Berichts des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses zur Ukraine-Affäre bestehen kaum noch Zweifel, dass Donald Trump der dritte Präsident der US-Geschichte sein wird, gegen den ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wird. Trump habe „seine persönlichen und politischen über die nationalen Interessen gestellt“, ist in dem rund 300 Seiten langen Papier zu lesen, das in der Nacht zum Mittwoch publiziert wurde.