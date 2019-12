Diese jämmerlichen Filmbusiness-Machos!

Woody Allens „A Rainy Day in New York“

Woody Allens „A Rainy Day in New York“

Woody Allens „A Rainy Day in New York“ kommt, nachdem alte Missbrauchsvorwürfe erneut laut geworden sind, nur in Europa ins Kino. Im Film geht es ausgerechnet um eine junge Frau, die sich von Hollywood-Männern herumreichen lässt.

Woody Allens 48. Film (oder, je nach Zählweise, auch der 50.) wird womöglich nie in einem Kino in den USA zu sehen sein. Als Allen 2017 gerade mitten in den Dreharbeiten zu „A Rainy Day in New York“ war, flammte die #MeToo-Debatte auf – und damit auch der Vorwurf von Allens Adoptivtochter Dylan Farrow, die Allen beschuldigt, sie als Siebenjährige sexuell missbraucht zu haben. Der Vorwurf war seit den 1990er-Jahren publik, Allen hatte ihn stets zurückgewiesen. Zu einer Anklage kam es nie, er verlor aber das Sorgerecht für seine Tochter. Als diese nun erneut an die Öffentlichkeit ging, bekam sie mehr Gehör.