Wir geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Die wichtigsten Themen des Tages:

Frankreich. Der Nah- und Fernverkehr sowie Flughäfen in Frankreich werden auch heute von massiven Streiks betroffen sein. Die französische Staatsbahn SNCF rechnete nach eigenen Angaben mit sehr starken Störungen des Verkehrs. Bei den bisher größten Protesten gegen Präsident Emmanuel Macron gingen am Donnerstag mehr als 800.000 Menschen gegen dessen geplante Pensionsreform auf die Straße. In Paris und anderen Städten kam es zu Ausschreitungen. Es gab Dutzende Festnahmen. >> Mehr dazu

OPEC. Die OPEC und andere Förderstaaten verschärfen ihre seit Jahren geltende Produktionsbremse, mit der sie die Ölpreise hoch halten wollen. In einer fast sechsstündigen Sitzung verständigten sich die Energieminister der wichtigsten Ölproduzenten am Donnerstag in Wien auf eine Drosselung ihrer Ölförderung um weitere 500.000 Barrel pro Tag in den ersten drei Monaten 2020. Über Details der Vereinbarung und die Frage, in welchem Umfang einzelne Länder ihre Produktion herunterfahren, wird heute abgestimmt. >> Mehr dazu

Handke. Heute beginnen die offiziellen Verpflichtungen für die Literaturnobelpreisträgerin des Jahres 2018, die Polin Olga Tokarczuk, und den Preisträger des Jahres 2019, den Österreicher Peter Handke, in Stockholm. Um 13 Uhr findet in der Schwedischen Akademie eine internationale Pressekonferenz statt. Die Verleihung der Nobelpreise wird dann am Dienstag, 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel, vom schwedischen König vorgenommen. >> Mehr dazu

Der Morgen live: