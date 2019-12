Chinas unterschätzter Aktienmarkt

(c) Katharina F.-Roßboth

Der US-Handelskrieg und Chinas Konjunkturschwäche beunruhigen viele Anleger. William Yuen von Invesco hält das für überzogen, er findet reichlich Investmentchancen.

Wien. Beim Höhenflug des chinesischen Onlinehändlers Alibaba zeichnet sich kein Ende ab. Schon beim Börsendebüt 2014 an der US-Technologiebörse Nasdaq erzielte der Konzern einen Rekorderlös von rund 25 Milliarden Dollar. Und in den vergangenen Wochen stellte er sein Geschick gleich mehrmals unter Beweis – in seinem Kerngeschäft wie auch auf dem Kapitalmarkt.