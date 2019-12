Greta Thunberg in Madrid eingetroffen

Die schwedische Klimaaktivistin reiste mit dem Zug von Lissabon in die spanische Hauptstadt. Aufgrund des großen Andrangs musste sie eine Viertelstunde im Zug ausharren, ehe sie aussteigen konnte.

Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg ist anlässlich der Weltklimakonferenz in Madrid eingetroffen. Dutzende Medienvertreter empfingen die 16-Jährige am Freitagmorgen auf Gleis 15 des Bahnhofs Chamartin im Norden der spanischen Hauptstadt. Wegen des hohen Andrangs musste Thunberg eine knappe Viertelstunde im Zug ausharren, ehe sie begleitet von spanischen Sicherheitskräften aussteigen konnte.

I successfully managed to sneak into Madrid this morning! I don’t think anyone saw me...

Anyway it’s great to be in Spain! https://t.co/8SfqpqbUXG