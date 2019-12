Abschauen? "News?" Nie!

Die Zeitschrift „News“ wählte zwei Wochen nach dem „Spiegel“ dasselbe Model für eine Coverstory übers Altern.

Man kann nicht alle guten Ideen selber haben. Das wissen die Weisen, und das dachte man sich wohl auch in der „News“-Redaktion angesichts des „Spiegel“-Covers vom 23. November mit der Schlagzeile „Sterben? Ohne mich!“ und dem Bild des Models Iris Apfel, die mit ihren 97 Jahren eine übergroße Brille trägt, die auch bei einer 79-jährigen peinlich aussehen würde. Auch bei einer 27-jährigen. Eigentlich immer. Aber egal.

Jedenfalls fiel die Anregung offensichtlich auf fruchtbaren Boden. Kaum zwei Wochen später, am 6. Dezember, lautete die „News“-Schlagzeile: „Alt? Wir? Nie?“ „Wie schaffen es diese coolen Alten, so lebenslustig zu sein?“, fragte die „News“-Chefredakteurin im Editorial und erklärte, dass Iris Apfel ein „gefragtes Covermodel“ sei. Das „News“-Cover gab ihr recht: Es zeigte – neben dem 108-jährigen Radsportler Robert Marchand und der 100-jährigen „Society-Fürstin“ Manni Sayn-Wittgenstein-Sayn – die besagte Iris Apfel mit der besagten lebenslustigen Brille. Jetzt muss man nur hoffen, dass nicht weitere trendbewusste Illustrierte diese Tradition fortführen. Oder wenigstens Frau Apfel bitten, eine dezentere Brille aufzusetzen.