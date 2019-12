Wie man ein Business aufzieht

(c) Klaus Morgenstern

In Wien wurden die besten Businesspläne von i2b gekürt.

Die Ideen sind breit gefächert: ein Naviagtionssystem für Hirnchirurgen, nachhaltige Modeplattformen, Grünflächenvermietung fürs persönliche Garteln. Was sie alle verbindet: Die Ideengeber haben exzellente Businesspläne bei i2b eingereicht. Die Sieger in den Kategorien „Studierende", „Technologie" und „Dienstleistung, Gewerbe, Handel“ wurden dabei in der Leitl-Lounge der Wirtshchaftskammer gekürt und Sonderpreise für „Social Business“, „Einpersonen-Unternehmen“ und „Betriebsnachfolge“ für vergeben.

Die spannendsten Projekte stellt DiePresse.com in den kommenden Wochen in der Serie Start-up-Steckbrief vor.