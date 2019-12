(c) UDLA

Der Wiener Johannes Waldmüller forscht in abgelegenen Regionen in Ecuador an Maßnahmen gegen Naturkatastrophen. Seine Studenten lernen durch ihn das eigene Land kennen, das vom Klimawandel stark betroffen ist.

Dass Johannes Waldmüller in Ecuador lehrt und forscht, hat er eigentlich den Vereinten Nationen zu verdanken. Denn während seiner Dissertation am Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung in Genf arbeitete er mit der UNO zu Fragen der Menschenrechtsindikatoren zusammen.