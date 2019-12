Weihnachten ohne Pomsie

Beinahe hätte es heuer ein hochinteressantes Etwas auf die Wunschliste geschafft (wurde aber gestrichen), das sich Pomsies Lumies nennt.

Auch wenn man manchmal wehmütig wird, wie schnell die Kinder denn nicht groß werden – einen großen Vorteil hat es: Die Geschenkewünsche werden mit zunehmendem Alter vernünftiger. Natürlich kann es nur bergauf gehen, wenn man sich anschaut, was bisher alles im Brief an das Christkind stand. Da wäre das Einhorn mit blinkendem, ähm, Einhorn, das man mit einer lila Erdbeere füttern kann. (Thront jetzt oben auf dem Kasten.) Oder die fliegende Barbie (eine Art Drohne für Kleinkinder), die munter und Unguided-Missile-artig durch die Wohnung düste, hier anschrammte, dort touchierte, und ein, zwei fragile Ikea-Stehlampen auf dem Gewissen hat. (Wohnt heute im Keller.)

Beinahe hätte es heuer ein hochinteressantes Etwas auf die Wunschliste geschafft (wurde aber gestrichen), das sich Pomsies Lumies nennt. Dabei handelt es sich um weiße, kugelartige Plüschwuschel mit riesigen Augen und regenbogenfarbenen Haaren, die wohl im weitesten Sinn Tiere sein sollen. Diese interaktiven Haustiere haben so etwas wie eine eingebaute Chamäleonfunktion: Stellt man das Pomsie auf eine rosa Unterlage, färbt es sich rosa, sitzt es auf einem blauen Polster, wird es blau, und so weiter. Dem nicht genug, können diese Pomsies, wenn ich das richtig verstehe, die Farben, auf denen sie zu stehen kommen, in Musik umwandeln. Mehr als 1000 verschiedene musikalische „Mixes“ sind möglich, steht da. Mehr als 1000! Stellen Sie sich einmal vor, wie so ein Kitsch-Wuscheldings Farben wie sagen wir Neongelb oder Knallpink musikalisch umsetzt! Oder beide zusammen! Das kann ja praktisch nur zum Davonlaufen sein (aus Erwachsenensicht, Kinder finden es natürlich umso großartiger), und natürlich werden, wie bei allen elektronischen Kinderspielsachen, die Batterien niemals ausgehen. Jetzt bin ich also ziemlich froh, dass das Pomsiesdings nicht im Brief ans Christkind steht. Einerseits. Andererseits wäre es schon interessant zu wissen, ob es wirklich 1000 musikalische Varianten draufhat. Falls Sie also ihre Weihnachtsfeiertage in Gegenwart eines solchen Pomsies verbringen dürfen oder müssen: Berichten Sie mir doch. Bitte, danke.

E-Mails an: mirjam.marits@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.12.2019)