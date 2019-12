Ihre Sorgen möchten wir haben

In Wien sperrte das erste Beschwerdeklo auf. Die ersten Aufnahmen liegen schon vor.

In Wien sperrte das erste Beschwerdeklo auf. Dort kann man sich auch verbal erleichtern. Das eigene Gejammer wird – gemixt mit den Sorgen anderer Gäste – in einer Dauerschleife den nächsten WC-Besuchern vorgespielt. Die ersten Aufnahmen liegen schon vor.



Gast 1: Mein lieber Freund und WC-Deckel, das Jahr war vielleicht ein Griff ins Klo. Jetzt wollen sie mich sogar aus der Partei rausspülen, dabei bin doch ich der Blue Star! So, was ist das jetzt, der Feuermelder? Ja, darf man denn nicht mal mehr am WC rauchen?



Gast 2: Ah, ich kremple die Hemdsärmel auf, setz mich hin und . . . wäh, überall braune Reste, wer war da vor mir? CO2-neutral riecht das nicht. Diese Sitzung wird noch mühsamer als die Koalitionsgespräche mit der ÖVP. Wehe, die bietet uns nicht was Gescheites an.



Gast 3: So ein schöner Spiegel, die Haare sitzen, der Anzug passt. Oh, was steht da? Das bringt mich auf eine Idee: Ich werde den Grünen bei der nächsten Verhandlungsrunde sagen, sie kriegen ein Ministerium für WC-Enten. Bei Tieren müssen sie weich werden.



Gast 4: Menschlichkeit siegt, und aufs WC zu müssen ist menschlich. Sagen meine Berater. Besser, man muss mal austreten als zurücktreten. Sagen die Berater. Hoffentlich kostet das WC keine 50 Cent, weil die habe ich nicht in der Parteikassa. Sagen meine Berater. Aber vielleicht sollte ich mich von denen auch erleichtern . . . (aich)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.12.2019)