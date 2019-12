Fourcade und seine Musketiere

Beim Biathlon-Auftakt gibt Frankreich das Tempo vor.

Östersund. Martin Fourcade ist zurück, und in seinem Schlepptau hat die französische Mannschaft den Rest der Biathlonwelt düpiert. Beim Weltcupauftakt in Östersund belegten Frankreichs Skijäger im Einzel (20 km) die Plätze eins bis vier, die Favoritenrolle für die Staffel am Samstag (17.30 Uhr, live Eurosport, ORF 1) könnte eindeutiger nicht sein. Auch wenn Fourcade diesen Umstand bestreitet. „Wir bleiben demütig, es wird nicht den ganzen Winter so sein. Es bedeutet auch nichts für die Staffel.“

Der 77. Weltcupsieg sei ob seines Einbruchs im vergangenen Winter eine seiner größten Errungenschaften, meinte der 31-jährige Fourcade. „Eine große Genugtuung. Ich war nie sicher, ob ich wieder in dieser Position sein werde. Ich habe gegen meine Zweifel gekämpft, und jetzt muss ich auch gegen meine Teamkollegen kämpfen.“

Wunderwachs

Hinter Fourcade kamen Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet und ?milien Jacquelin ins Ziel. „Die Leute links und rechts von mir machen jedes Training schwieriger, sie verschieben ihr Limit immer weiter. Ich muss perfekt sein, um vor ihnen zu sein“, meinte Fourcade. Die Qualifikation für die WM im Februar in Antholz werde jedenfalls spannend.

Dass die französischen Skier in Östersund am besten gleiten, stellten auch Fourcades Teamkolleginnen unter Beweis. Justine Braisaz gewann das Einzel (15 km), Landsfrau Julia Simon wurde Dritte. Und das, obwohl Anais Chevalier, im Vorwinter die stärkste Französin, gerade Babypause macht. (joe)

