Ist die Wiener Ringstraße wirklich der richtige Platz für Klimastreiks?

In Madrid sitzen gerade fast 30.000 (überwiegend klimaschädlich per Flugzeug angereiste) Experten und Politiker beim Klimagipfel zusammen, um die Dekarbonisierung der Welt voranzubringen. Sehr eindringlich wird dort vor dem Klimakollaps gewarnt und die Rettung der Welt beschworen. Etwa in Form eines Ausstiegs aus der Kohlewirtschaft, die ja so etwas von 19. Jahrhundert ist.