Die neue Doppelspitze will die SPD nach links führen, aber noch nicht aus der Großen Koalition. Mit der CDU will man aber über Forderungen reden.

Berlin. „Die neue Zeit“ in der SPD beginnt an einem nasskalten Tag in einer würfelförmigen Halle ganz im Westen Berlins. Hier findet der SPD-Parteitag statt und hier geht es eben „in die neue Zeit“, wie ein überlebensgroßes Plakat am Eingang verkündet.