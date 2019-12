Der Prozess gegen Karl-Heinz Grasser & Co.: zwei Jahre, eine Bila

(c) APA/ROLAND SCHLAGER

Die Gerichtsverhandlung gegen Karl-Heinz Grasser und seine Mitangeklagten steht knapp vor ihrem zweiten Jahrestag. Es geht um die Buwog-Affäre. Also um Korruption. Und um ein Justizsystem, das mehr als nur einen Stresstest überstehen muss.

Und er? Wie schaut er aus? Hat er sich gut gehalten? Sieht man ihm das alles an? Wo ist er eigentlich? Meistens ist er unsichtbar. Sozusagen. Entdeckt man ihn dann doch, nimmt man eigentlich nur einen Außenseiter wahr. Dabei eignet gerade er sich so gar nicht als Randfigur. In dieser Rolle ist er die totale Fehlbesetzung. Dennoch spielt er sie.