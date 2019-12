Gemütlich wie eine Dorfschule

Der neue Bildungscampus Berresgasse in Wien-Donaustadt: eine regelrechte Bildungsburg für 1100 Kinder. Anonym und unübersichtlich? Fehlanzeige! Dank schlauer Gliederung keineswegs.

Wie ein Gebirge von einem anderen Planeten türmt sich Wiens jüngster Bildungscampus knapp an den Überbleibseln des einstigen Bauerndorfes Breitenlee und dem typischen Siedlungshäuser-Wildwuchs an der städtischen Peripherie auf. Mit den in Sichtweite befindlichen Plattenbauten von Oskar und Peter Payer zwischen Ziegelhofstraße und Quadenstraße aus den 1970er-Jahren kann es die Schule größenmäßig aufnehmen, kontrastiert dazu aber mit ihrer Fassade aus Holz, der verschiedene Fensterformate sowie der Wechsel von senkrechter und waagrechter Beplankung ein lebendiges Erscheinungsbild verleihen. Dank seiner Gliederung und Feinkörnigkeit gelingt es dem von PSLA Architekten geplanten Gebäude, die Maßstäbe der Siedlungswelten zu verbinden. Die Verbindung von Lernen und Freizeit für Kinder von null bis vierzehn an einem Standort ist seit rund zehn Jahren das Ziel des Wiener Campusmodells. In der Zwischenzeit wurde das Konzept zum „Campus plus“ weiterentwickelt. Dabei geht es darum, den pädagogischen Betrieb und die Freizeitgestaltung der verschiedenen Bildungsstufen stärker miteinander zu verschränken, um gegenseitiges Lernen zu fördern und den Kindern den Übergang von einer in die andere Stufe zu erleichtern.