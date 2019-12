Gestohlene Zukunft?

Expedition Europa: In Lyon zündete sich ein Student an. Eine Suche nach den Gründen.

Am 8. November zündete sich in Lyon ein Student an. Anas K., 22, musste sein zweites Bakkalaureatsstudienjahr in Politikwissenschaft ein drittes Mal wiederholen und verlor sein Stipendium von 450 Euro. Er liegt im Koma, seine Haut ist zu 90 Prozent verbrannt. In seinem Abschiedspost klagte er die Präsidenten Sarkozy, Hollande, Macron und die EU an, ihn „durch das Schaffen von Zukunftsunsicherheiten für alle getötet zu haben“.