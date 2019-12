Gladbach besiegt auch den FC Bayern

Lange unterlegen, 0:1 zurück und doch noch gewonnen dank eines Doppelpacks von Bensebaini in der letzten Spielminute. Das Team des Ex-Salzburgers Marco Rose bleibt Tabellenführer.

42 Jahre war es her, dass Gladbach zuletzt den FC Bayern als Tabellenführer empfing. Und auch in der Gegenwart lieferten sich beide Klubs ein denkwürdiges Spiel. Im Schlager der Runde, Gladbach (mit Lainer) gegen Bayern (mit Alaba), trauten alle Beteiligten sogar ihren Augen nicht.

Ein Kimmich-Schuss rutschte unter Gladbach-Keeper Sommer (27.) durch, er stoppte ihn gerade noch mit dem Zeigefinger – nur Millimeter fehlten zum 1:0. Das zeigte die Torlinientechnik. Dann traf Perisic (49.), Bensebaini (61.) glich zum 1:1 aus. Ein Remis schien fix. Doch dann „fällte“ Martinez (sah Rot) Thuram, Elfmeter für die Rose-Elf in der 90. Minute. Und Bensebaini (92.) traf – 2:1, der Borussia-Park bebte.

Gladbach führt die Liga nach dem 14. Spieltag mit 31 Punkten vor Leipzig (30), Dortmund (26), dem FC Schalke 04 und dem SC Freiburg (beide 25) an. Die Bayern sind mit 24 Zählern nur Tabellen-Sechster - und damit wieder zurück in der Krise. Nach der zweiten unglücklichen Niederlage am Stück ist die erhoffte Herbstmeisterschaft für das Team von Interimscoach Hansi Flick damit bereits so gut wie unerreichbar.

Das ist der Verdienst von Marco Rose

So wurden die Borussen-Fans, die nach zwei Monaten ihres Teams an der Tabellenspitze bereits von der ersten Meisterschaft nach 43 Jahren träumen, zunächst bitter enttäuscht. Nach 30 Minuten hatten die Gladbacher noch keinen Torschuss abgeben können, die Bayern dagegen acht. Und dann wendete sich doch noch das Blatt. „Wir trauten uns das zu und schauten auf unsere Stärken. Wir wollten aktiv sein und die Bayern unter Druck setzen, wenn möglich mit und gegen den Ball", hatte Rose gesgat. Im 103. Bundesligaduell beider Teams fiel der Siegtreffer erst in der Nachspielzeit - höchst glücklich.