Eine Reise in die Abgründe der Welt

Katerina Poladjan ist seit ihrer Kindheit unterwegs: In Moskau geboren, in Wien und Rom aufgewachsen, lebt sie heute in Deutschland.

In ihrem Roman „Hier sind Löwen“ führt die Schriftstellerin und Schauspielerin Katerina Poladjan in ein fernes Land, das im tiefsten Inneren ihrer Hauptperson selbst verborgen liegt.

Manche wissen, wohin ihr Weg sie führt, und dem folgen sie ein Leben lang. Anderen ist es aufgetragen, für immer Suchende zu sein. Als Restauratorin weiß Helene (mitunter Helen) Mazavian alles über alte Bücher: „Ich rieche Erde, Ei und Pilz, Holzstaub und altes Tier.“ Im Zentralarchiv für armenische Handschriften in Jerewan darf sie an einem kostbaren Evangeliar ihre Kunstfertigkeit verfeinern. Zugleich ist der Studienaufenthalt, der den Handlungsrahmen für Katerina Poladjans Roman „Hier sind Löwen“ absteckt, aber auch eine Reise zu ihren Wurzeln, von denen sie so viel gehört hat, dass sie nichts davon weiß.

Helene ist nämlich „mit Fotos ermordeter armenischer Kinder aufgewachsen“, aber die überbordende Mutter hat zu einer Abwendung geführt. Auch das Familienfoto, das ihr die Mutter vor der Abreise aus Berlin zum Studienaufenthalt mitgibt, steckt sie achtlos ein. Armenien ist trotz allem für sie ein fremdes Land – ein Land, wo, wie die Römer auf die weißen Flecken ihrer Landkarten schrieben, Löwen sind: „Hic sunt leones“.

In diesem Land, in dem man sich „mehr Sorgen um die Vergangenheit als um die Zukunft macht“, kümmert sich Helene erst einmal um die Gegenwart. Sie arbeitet sorgfältig an alten Handschriften und beginnt nachlässig eine Affäre mit dem geheimnisvollen Levon, einem armenischen Militär, dessen Name ebenfalls Löwe bedeutet. Er taucht ebenso unvermittelt auf wie er verschwindet. Mit seiner Familie und seiner jungen Tochter hat sie bald eine innigere Beziehung als mit ihm.

Das Familienfoto ihrer Mutter nimmt sie erst spät in die Hand. Als sie sich doch auf Spurensuche macht, lässt sie sich prompt in die falsche Ortschaft führen – und ist durchaus erleichtert, als sich herausstellt, dass der gleichaltrige Mann, der sie mit Pralinen bewirtet, doch kein Verwandter ist.

Die Geschichte der Armenier aber lässt sich selbst durch dicke Panzertüren nicht im Zentralarchiv einsperren. In die akribische Schilderung der Arbeit der Buchrestauration („Weiß, rot, weiß, der schwarze Faden darunter, Knoten für Knoten, festziehen, fester“) zieht Katerina Poladjan als zweiten Handlungsstrang die weit zurückliegende Geschichte der 14-jährigen Anahid und ihres sechsjährigen Bruders Hrant ein, die nach einen Massaker an den Armeniern aus ihrem Dorf geflüchtet sind und nun um ihr Leben kämpfen. „Lauft endlich, lauft“, sind die letzten Worte ihrer Mutter.



Mysteriöse Familienbibel. Eben war das Gasthaus der Eltern noch voll gewesen, und der Vater wollte das ganze Osmanische Reich bei sich bewirten. Nun ist ihnen nichts geblieben als die Familienbibel. Könnte es jenes Buch sein, an dessen Restauration Helene gerade arbeitet? „Hrant will nicht aufwachen“, hat jemand auf eine Seite gekritzelt. So wie Helene mit feinem Werkzeug Schicht um Schicht des Buches freilegt, erfährt der Leser mehr und mehr von dem Schicksal der beiden Kinder. „Mach, dass er aufwacht“, fleht Anahid, als ihr kleiner Bruder vom Fieber geschüttelt wird.

So wie über der armenischen Gegenwart die Vergangenheit lastet, so überschattet das Land der mystische Berg Ararat, heute auf türkischem Staatsgebiet. Dort findet Helene auf einer Reise mit ihrem alten türkischen Lehrer Knochen. „Vor fünf Jahren sind wir auf dieses Massengrab gestoßen“, sagt ihr Führer, ein Kurde. „Armenische Knochen, türkische, kurdische? Wir wissen es nicht.“ Am 9. Oktober 2019 begann die türkische Armee eine Militäroffensive gegen Kurden in Syrien. Nichts ist gegenwärtiger als die Vergangenheit.

Neu Erschienen Katerina Poladjan

„Hier sind Löwen" S. Fischer Verlag, 288Seiten

22,70Euro

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.12.2019)