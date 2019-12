Wie viele Geschenke sind genug?

Das Kind will ein Smartphone, ein Tablet und die Großeltern schenken ihm ein Rad. Manchmal scheint Weihnachten völlig außer Kontrolle zu geraten. Gibt es ein Limit für Geschenke?

Wer sich gruseln wollte, hat sich am Black Friday in die Mariahilfer Straße verirrt. Dort standen schon eine Viertelstunde vor der Öffnung mancher Geschäfte die Leute Schlange. Und als die Türen sich öffneten, rannten sie hinein. Selbst wer nichts kaufen wollte, konnte sich dem Sog fast nicht entziehen. Fast überall stand Minus-20-Prozent auf den Schaufenstern. Was einem unweigerlich das Gefühl gab, erstens, seine Weihnachtseinkäufe nicht genau geplant zu haben und zweitens, irgendetwas zu verpassen.