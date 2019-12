Russlands Stadt aus der Retorte

Vor ein paar Jahren verordnete die Regierung auf einer Anhöhe über der Wolga das hypermoderne Innopolis. Das Projekt soll neue Ideen generieren, nimmt aber nur langsam Fahrt auf.

Normalerweise sterben in Russland Städte. Doch vor ein paar Jahren wurde auf einer Anhöhe über der Wolga der Grundstein für eine neue Stadt gelegt, die erste seit dem Zerfall der Sowjetunion. Die Stadt heißt Innopolis, trägt das Wort Innovation im Namen und liegt in der russischen Teilrepublik Tatarstan. Seit 2012 sind knapp 4000 Menschen in die Ansiedlung gezogen, drei Supermärkte haben aufgemacht, eine Handvoll Cafés, ein Kino. In den Parks laden grasbewachsene Sitzmöbel zum Ausruhen ein. Auf dem Asphalt kurven Elektrobusse und fahrerlose Yandex-Taxis. Die Internetfirma Yandex testet die unbemannten Elektroautos. Innopolis ist ein perfektes Gelände: Auf den Straßen ist nicht allzu viel los.