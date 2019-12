Das Wort des Jahres ist ein Bestseller

Seat war viele Jahre das Sorgenkind im VW-Konzern. Nun wird die spanische Marke gefeiert.

Diese Sorgen hätte man in Wolfsburg heute gern: In den Jahren, bevor der Dieselskandal an den Fundamenten des Konzerns rüttelte, schlug man bei Erwähnung von Seat gern die Hände über den Kopf. Die Mitte der 1980er-Jahre übernommene spanische Marke stand nie für tolle Profite, aber ab 2007 herrschte richtig Krisenstimmung im Stammsitz Martorell bei Barcelona: Absatz, Umsatz, Gewinn, Produktivität, nichts stimmte. Am Tiefpunkt entsandte VW den Sanierer Jürgen Stackmann, heute VW-Vorstand, nach Spanien.