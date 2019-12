Zwei Aktien, mit denen man heuer reich wurde

(c) imago images/Xinhua (Guo Peiran via www.imago-images.)

Highflyer sind rar. Der deutsche Jahressieger hat 400 Prozent zugelegt, der amerikanische 1600 – mit Antidepressiva.

Der österreichische Unternehmer Michael Tojner hat am Donnerstag dieser Woche so nebenbei einmal 98 Millionen Euro lukriert. Gut gemacht, kann man sagen. War aber auch nicht so schwer aus seiner Sicht. Schließlich gehört ihm seit Langem über seine Holding Montana Tech der Großteil des schwäbischen Batterienherstellers Varta. Aktuell hält er immer noch gut 58 Prozent am Unternehmen. Vor dem Verkauf von 808.000 Aktien am Donnerstag waren es 60 Prozent.