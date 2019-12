Salzburg meistert die Generalprobe mit 5:1

Nach zwei Liga-Remis in Folge ließ Jesse Marsch seine Truppe möglicherweise im Hinblick auf den Dienstag, an dem nur ein Sieg gegen den CL-Titelverteidiger ein Überwintern in der Königsklasse bringt, mit einer Dreierkette gegen heillos überforderte Tiroler spielen.

Salzburg ist auf die Siegerstraße zurückgekehrt und hat sich mit einem lockeren 5:1 (3:0) über Nachzügler WSG Tirol für das Champions-League-"Finale" am Dienstag gegen Liverpool aufgewärmt. Dank Patson Daka (3.), Erling Haaland (9.), Masaya Okugawa (33.), Takumi Minamino (56.) und Andreas Ulmer (83.) behauptete der Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga auch den Zwei-Punkte-Vorsprung auf den LASK.

Nach zwei Liga-Remis in Folge ließ Salzburg-Coach Jesse Marsch seine Truppe möglicherweise schon im Hinblick auf den Dienstag, an dem nur ein Sieg gegen den CL-Titelverteidiger ein Überwintern in der Königsklasse bringt, mit einer Dreierkette spielen. Zlatko Junuzovic und Dominik Szoboszlai wurden völlig geschont. Jungstar Erling Haaland stand erstmals seit 10. November wieder in der Startelf, stürmte an der Seite von Daka.

Die beiden sorgten für einen Auftakt nach Maß. Erst traf Daka nach nur 2:40 Minuten, in der 9. Minute war dann Haaland zur Stelle - beiden Treffern waren wenig glückliche Defensivaktionen der Gäste vorausgegangen. Haaland liegt dank 16 Saisontoren in der Torschützenliste weiter gleichauf mit WAC-Kicker Shon Weissman an der Spitze, gleich dahinter folgen Daka und Austrias Christoph Monschein mit 13 Treffern.

Nach dem 2:0 ließ Salzburg gut 20 Minuten etwas nach, Innsbruck versuchte zumindest zögerlich mitzuspielen. Solospitze Kelvin Yeobah war in Ansätzen gefährlich, echte Chancen waren aber nicht zu verzeichnen. Die hatten hingegen schon zuvor Haaland (Neurauter klärte/10.) und Maximilian Wöber, der wenige Meter vor dem Tor den Ball nur hauchdünn verfehlte (11.).

Spätestens mit Okugawas Treffer war die Partie gelaufen, auch der Seitenwechsel änderte nichts an der völligen Dominanz der Salzburger. Minamino vollendete zum 4:0, später fand alleine Jerome Onguene bei zwei Kopfbällen (63., 66.) gute Chancen auf das 5:0 vor. Gegen Ende durfte im Sturm auch Hwang Hee-chan für den sichtlich enttäuschten Haaland noch aufs Feld, der finale Salzburger Treffer ging aber auf das Konto von WSG-Goalie Ferdinand Oswald. Der Deutsche ließ einen harmlosen flachen Freistoß von Ulmer durchrutschen.

Im Finish gelang den Gästen dann nach einer originellen Eckball-Variante noch der Ehrentreffer durch Stefan Hager (85.). Auch der verhinderte aber nicht die fünfte Niederlage der WSG in Folge, viermal davon kassierte der Tabellenzehnte zumindest vier Gegentreffer.