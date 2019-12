Der Internethandel wird zur Goldgrube

Der Konsumrausch verlagert sich zunehmend in das Internet. Zahlreiche Branchenfirmen bieten Anlegern reichlich Chancen, dabei mitzuschneiden.

Wien. Eine Woche ist es nun her, dass die jährliche Rabattschlacht am Cyber Monday ein weiteres Mal geschlagen wurde. An dem Tag nutzten zahlreiche Händler wie jedes Jahr die Chance, potenzielle Käufer über das Internet mit verbilligten Waren anzulocken. Die Wahl des Tages ist freilich nicht ganz zufällig. Mit der Gründung des virtuellen Shopping-Montags wollte man nahtlos an den vorangehenden Black Friday anschließen. Der schwarze Freitag findet stets am Tag nach dem US-amerikanischen Erntedankfest, dem Thanksgiving, statt, und läutet das Weihnachtsgeschäft mit enormen Rabatten ein.