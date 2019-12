Einkaufen mit Ursula Stenzel

Ursula Stenzel misst den CO2-Ausstoß in Gigabyte. Ja und? Was ist daran so ungewöhnlich?



Stenzel: (betritt das Geschäft) Kalt ist es hier. Da hat es ja höchstens 17 km/h.

Verkäufer: Äh, ja, Sie wünschen bitte?

Stenzel: Sie müssen etwas lauter sprechen. Unter 54 Volt verstehe ich nichts.

Verkäufer: (sehr laut) Womit kann ich dienen?

Stenzel: Einen Tafelspitz bitte. So eineinhalb Nanometer.

Verkäufer: Sie meinen Kilogramm?

Stenzel: Junger Mann, jetzt passen Sie einmal auf. Informieren Sie sich gefälligst, bevor Sie reden. (leise zu sich) Wenn der so weitermacht, landet er noch bei der RAF.

Verkäufer: Dürfen es vielleicht noch Markknochen dazu sein?

Stenzel: Oh ja. Drei Barrel.

Verkäufer: Stück?

Stenzel: (blickt böse) . . .

Verkäufer: Okay, okay.

Stenzel: Und noch 50 Bar Faschiertes.

Verkäufer: Gern. Macht zusammen 47 Dezibel.

Stenzel: (reicht einen 100-Euro-Schein) Passt schon. maf

