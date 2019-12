Es ist schade um diesen Peer Gynt

Das hätte etwas werden können! Ibsens „Peer Gynt“ beginnt stark, sehr stark. Aber dann hat Regisseur Viktor Bodó der Mut verlassen – oder das Vertrauen in den Text.

Es ist natürlich ein gefährliches Stück, und viele Regisseure sind an ihm gescheitert. Wie geht man so etwas an? Ein dramatisches Gedicht rund um Schuld und Hoffnung, gern als „nordischer Faust“ gepriesen, obwohl „Peer Gynt“ mit Goethes Werk nur sehr begrenzt vergleichbar ist: Viel ungehobelter ist es, irrlichternd, roher die Verse, und im Mittelpunkt steht ein brutaler Träumer, ein Tunichtgut ohne Werte, der gen Himmel stürmt und auf der Erde landet, der Lügen auftischt, die so schön sind, dass man sie glauben möchte. Ja, der Mensch wünscht und strebt, und was er da anrichtet, in all seinem Wünschen und Streben, redet er sich gern schön. Das ist Peer Gynt, der große Sünder. Das sind wir, auch wenn wir uns gern anders sehen – und uns eher ein Eigenheim ersehnen als ein Königreich.