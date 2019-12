Rebensburg gewinnt Super-G in Lake Louise

Die ÖSV-Damen lieferten eine starke Mannschafts-Leistung ab, die Tirolerin Stephanie Venier landete auf Platz vier.

Lake Louise. Viktoria Rebensburg hat nach dem letzten Super-G der vergangenen Saison auch den ersten in der neuen gewonnen. Die Deutsche siegte am Sonntag in Lake Louise zum Abschluss der Nordamerika-Rennen vor der Italienerin Nicol Delago (+0,35 Sek.) und der Schweizerin Corinne Sutter (0,42). Die Tirolerin Stephanie Venier landete auf Platz vier (0,53).

Die ÖSV-Damen lieferten eine starke Mannschafts-Leistung ab, nach 36 Läuferinnen war Mirjam Puchner Fünfte (0,77), Tamara Tippler Sechste (1,06), Samstag-Abfahrtssiegerin Nicole Schmidhofer landete auf Rang acht (1,10) und Ramona Siebenhofer auf elf (1,19). Kugelverteidigerin Mikaela Shiffrin kam über Rang zehn nicht hinaus (1,18). Die US-Amerikanerin kehrt aber als souveräne Führende im Gesamtweltcup nach Europa zurück.

Für Rebensburg war es der 18. Sieg im Weltcup, der vierte im Super-G.

Vorläufige Ergebnisse nach 40 Läuferinnen:

1. Viktoria Rebensburg (GER) 1:20,00

2. Nicol Delago (ITA) 1:20,35 +0,35

3. Corinne Suter (SUI) 1:20,42 +0,42

4. Stephanie Venier (AUT) 1:20,53 +0,53

5. Mirjam Puchner (AUT) 1:20,77 +0,77

6. Tamara Tippler (AUT) 1:21,06 +1,06

7. Federica Brignone (ITA) 1:21,07 +1,07

8. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:21,10 +1,10

9. Tina Weirather (LIE) 1:21,11 +1,11

10. Mikaela Shiffrin (USA) 1:21,18 +1,18

11. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:21,19 +1,19

12. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:21,28 +1,28

13. Alice McKennis (USA) 1:21,35 +1,35

14. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 1:21,38 +1,38

15. Ricarda Haaser (AUT) 1:21,40 +1,40

