Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

SPÖ-Gremien tagen: Die Sozialdemokraten haben ihre Gremien zusammengetrommelt, um die schwierige Lage der Partei zu beraten. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner will keinesfalls zurücktreten. Unterstützt wird sie von den Landesparteichefs Peter Kaiser und Hans Peter Doskozil. Mehr dazu

Morgenglosse von Martin Fritzl: Showdown in der SPÖ

Tödliche Messerattacke in Mistelbach: Eine 48-Jährige wurde von Beamten mit mehreren Stichverletzungen im Bauch in einer Wohnung gefunden, berichtete die Polizei. Ein ebenfalls anwesender 53-Jähriger gilt als tatverdächtig, es gab zuvor einen Streit. Mehr dazu

Gipfel zur Ostukraine: Ein Vierergipfel will heute in Paris einen neuen Anlauf für den Frieden in der Ostukraine nehmen. Frankreich Präsident Emmanuel Macron wird den russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj sowie als Vermittlerin an seiner Seite die deutsche Kanzlerin Angela Merkel im Elysee-Palast empfangen. Mehr dazu [premium].

Leitartikel von Jutta Sommerbauer: Warum der Kreml in der Ukraine weiterhin auf Zeit spielen wird

34-Jährige wird finnische Regierungschefin: Nach dem Rücktritt des finnischen Regierungschefs Antti Rinne haben dessen Sozialdemokraten die bisherige Verkehrsministerin Sanna Marin zur Nachfolgerin bestimmt. Mehr dazu

Vulkanausbruch in Neuseeland: Auf der Insel White Island ist ein Vulkan ausgebrochen. Es gibt mindestens einen Toten, die Zahl wird wohl noch steigen, zahlreiche Menschen gelten als vermisst. 20 wurden verletzt. Mehr dazu

"Star Trek"-Schauspieler Auberjonois ist tot: Der aus der Kultserie "Star Trek: Deep Space Nine" bekannte US-Schauspieler René Auberjonois ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Er spielte die Rolle des Sicherheitschef Odo. Mehr dazu

