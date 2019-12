Verdächtiger gestand tödliche Messerattacke auf Frau in Mistelbach

Die 48-Jährige wurde am Sonntagabend tot in einer Wohnung gefunden. Ihr Lebensgefährte, ein 53-jähriger Mann, wurde festgenommen.

Eine 48 Jahre alte Frau ist am Sonntagabend nach einer Messerattacke in einer Marktgemeinde im Bezirk Mistelbach ums Leben gekommen. Gegen 20.00 Uhr war der Polizei am Sonntag gemeldet worden, dass es in der Wohnung im Bezirk Mistelbach zu Streitigkeiten gekommen sei. Die Frau wurde von Beamten mit Stichverletzungen im Bauch in einer Wohnung gefunden, berichtete die Polizei. Ihr Lebensgefährte gestand am Montagnachmittag die Tat.

Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod der 48-Jährigen feststellen. Sie hatte mehrere Stiche in den Bauch erlitten, die ihr vermutlich mit einem Küchenmesser zugefügt worden sind.

Ein 53-Jähriger gilt als tatverdächtig, er war in der Wohnung anwesend. Er wurde festgenommen, was Polizeisprecher Heinz Holub zufolge "nicht widerstandlos“ geschah. Der Mann habe aber "auch niemanden verletzt".

Bei der Einvernahme gestand der Mann die Tat, berichtete die Polizei. Der Beschuldigte war mit dem Opfer laut Polizei in einer Beziehung, der Tat war ein Streit vorausgegangen.

Staatenlos

Opfer sowie der mutmaßliche Täter kommen laut Exekutive aus dem Bezirk Mistelbach. Bei dem Verdächtigen handelt es sich dem Sprecher zufolge um einen Staatenlosen, der in Österreich geboren ist.

Durchgeführt werden soll eine körperliche Untersuchung des Beschuldigten - weil sich der 53-Jährige zuvor einem Alkotest verwehrt hatte. Seitens der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde eine Obduktion angeordnet. Ein erstes Ergebnis dürfte frühestens am Dienstag vorliegen.

