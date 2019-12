Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

(Noch) schlechtere Stimmung in Ärzteschaft: Unter den Medizinern in Österreich und insbesondere Wien herrscht Unzufriedenheit. Die überwiegende Mehrheit ist der Meinung, dass sich das Gesundheitssystem in die falsche Richtung entwickelt, wie Kollege Köksal Baltaci herausgefunden hat. Mehr dazu. [premium]

Waffenruhe bis Jahresende: Ein Teilabzug von Truppen, ein Gefangenen-Austausch und eine Umsetzung der Waffenruhe noch in diesem Jahr. So lauten die Ergebnisse des Ukraine-Gipfels in Paris, bei dem sich der russische Präsident Wladimir Putin und der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj auf eine schrittweise Annäherung beider Länder geeinigt haben. Mehr dazu.

Klarheit für Trump: Angeblich wollen die Demokraten im US-Repräsentantenhaus heute konkrete Anklagepunkte für das angestrebte Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump verkünden, melden „Washington Post“, „CNN“ und „Fox News". Trump werde darin Machtmissbrauch und die Behinderung der Arbeit des Kongresses vorgeworfen. Mehr dazu.

Budget für die SPÖ: Die Gremiensitzung der Sozialdemokraten zog sich am Montag in die Länge. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner wollte über das Budget reden – ihre Kritiker wollten aber über Rendi-Wagner sprechen. Wie das alles abgelaufen ist und wie sich die SPÖ sanieren will, weiß Iris Bonavida. Mehr dazu. [premium]

Noble Preisverleihung: Die diesjährigen Nobelpreisträger bekommen heute in Schweden und Norwegen ihre Auszeichnungen überreicht. In Oslo erhält ab 13 Uhr zunächst Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed den Friedensnobelpreis, in Stockholm werden ab 16.30 Uhr dann 14 Preisträger geehrt, unter ihnen auch der österreichische Literaturnobelpreisträger Peter Handke. Über letzteren hat sich Anne-Catherine Simon Gedanken gemacht. [premium]

Gastspiel der Superlative: Heute muss der Titelverteidiger der Champions League in Salzburg seine Nervenstärke unter Beweis stellen. Liverpool darf sich in Wals-Siezenheim (18.55 Uhr, live, Dazn) keine Niederlage erlauben, sonst war es das wohl mit dem Aufstieg. Salzburg muss gewinnen, um das Achtelfinale zu erreichen. Mehr dazu.

Der Liveticker zum Mitlesen: