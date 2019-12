Videospiel "Mega Man" für Rekordsumme in USA versteigert

Ein original verpacktes und daher nie bespieltes Computerspiel der Reihe „Mega Man“, kam in den USA unter den Hammer. Es ist damit das teuerste Spiel aller Zeiten.

Comicfiguren, Briefmarken, Videospiele. Sammelleidenschaften gibt es in nahezu allen Bereichen. Und überall gilt: Je besser der Zustand, umso höher der Verkaufspreis. Ist das begehrte Objekt dann auch noch in der Originalverpackung und unbespielt, kann der Preis schnell hohe Summen erreichen. So geschehen bei einer Auktion in Dallas. Dort kam das originalverpackte Spiel "Mega Man" von Capcom unter den Hammer und erreichte eine Rekordsumme. Für 75.000 Dollar ging das Einzelstück an einen unbekannten Käufer.

Der Bieter konnte sich gegen zwei Dutzend andere Interessenten schlussendlich durchsetzen. Das Spiel kam 1987 auf den Markt und ist eines der populärsten Spielreihen von Capcom in Japan.

Das ursprüngliche Spielprinzip ist es, mit der Spielfigur sich schießend und springend durch die Level zu kämpfen. Am Ende wartet immer ein Endgegner. Gelingt es, diesen zu besiegen, wird der Spieler mit neuen Waffen belohnt, die sich durch Steuerung, Feuerrate sowie Effektivität unterscheiden.

