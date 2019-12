Österreichs EM-Fahrplan steht mit Tests in Wales und Tschechien

Neben den Heimspielen gegen England und die Türkei wird das ÖFB-Team vor der Endrunde in Wales und Tschechien testen.

Der Test-Fahrplan des Nationalteams für die EM-Endrunde 2020 steht: Nachdem vergangene Woche bereits die beiden Heimspiele gegen die Türkei (30. März) und England (2. Juni) jeweils im Wiener Ernst-Happel-Stadion fixiert wurden, stehen jetzt auch die beiden Auswärtsbegegnungen fest.

Im ersten Spiel des EURO-Jahres trifft die Mannschaft von Franco Foda am Freitag, 27. März um 20.45 Uhr MEZ auswärts auf Wales. Infos zum Austragungsort folgen. Im Rahmen der WM-Qualifikation 2018 gab es für Österreich ein 2:2-Heimremis gegen das Team rund um Gareth Bale, auswärts unterlag man 0:1.

Am Sonntag, 7. Juni um 18.00 Uhr gastiert die ÖFB-Auswahl im letzten Test vor dem Start der EM-Endrunde in Tschechien, gespielt wird in Prag. Beim letzten Aufeinandertreffen am 3. Juni 2014 setzte sich das Nationalteam durch Tore von Marcel Sabitzer und Julian Baumgartlinger auswärts in Olmütz mit 2:1 durch.

(APA)