Wasser, Wind, Sonne als grüne Revolution: „Weil es um alles geht!“

Den Weg in die Energiezukunft geht Verbund, Österreichs größtes Stromunternehmen, voran - mit knapp 100 Prozent CO₂-freier Stromerzeugung, dem Glauben an eine technologische Revolution und der Vision von einem guten Leben.

„Alles ist Energie. Energie ist der Antrieb für unser Leben. Und Energie muss nachhaltig sein, weil es in unserer Verantwortung liegt, den nachkommenden Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen“, sagt Wolfgang Anzengruber, Verbund-Vorstandsvorsitzender. Im Kampf um die Dekarbonisierung der Systeme setzt der Energiekonzern einerseits auf die Wasserkraft und treibt digitale Technologien voran, um immer effizienter und ressourcenschonender Strom zu erzeugen. Zum Anderen steht der konsequente Ausbau neuer erneuerbarer Energien im Fokus.

Investiert wird in Innovation und Forschung rund um die Schwerpunktthemen Sonnen- und Windstrom, grüner Wasserstoff, lokale Batteriespeicher und E-Mobilität. Renaturierungsprojekte (Stichwort: Fischwanderhilfe) und nachhaltige Finanzprodukte (Green Finance) runden das Unternehmensportfolio ab. „Wir sind die erste Generation, die die Klimakrise am eigenen Leib erlebt und wohl die letzte Generation, die noch in der Lage ist, das Ruder herumzureißen“, sagt Anzengruber. „Also, packen wir es an. Weil es um alles geht!“