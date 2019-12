Der Fahrplan für Klimahelden

Die Klimadebatte macht nachhaltigen Konsum unverzichtbar. Eine der größten CO₂-Emittenten ist der Verkehr. Die ÖBB setzt auf erneuerbare Energie und sauberen Transport.

Konsumenten machen sich vermehrt Gedanken darüber, was ihr Verhalten für die Umwelt bedeutet. Dieses Phänomen zeigt sich auch in Österreich. Zum Beispiel in Bezug auf Mobilität. Immer mehr Menschen vermeiden Flugreisen oder Autofahrten und nutzen die ÖBB. Was unternimmt das Unternehmen für den Klimaschutz? Wie wirkt sich Bahnfahren auf CO₂-Emissionen aus? Beispiele zeigen, dass klimaschonender Verkehr nicht notwendigerweise anstrengend und teuer sein muss.