Der wohl teuerste Christbaum der Welt

Der Weihnachtsbaum in der Lobby des Kempinski Hotel Bahia in Marbella hat einen Wert von 14 Millionen Euro.

Nicht nur mediterrane, sondern vor allem luxuriöse Weihnachten gibt es im Kempinski Hotel Bahia in Marbella. In der Lobby des Hotels ist einer der wohl extravagantesten Christbäume zu finden, der in Partnerschaft mit der Künstlerin Debbie Wingham entstanden ist. Der Baum soll einen Gesamtwert von 14 Millionen Euro haben. Doch was macht einen Christbaum so teuer?

Vor allem die pinken, roten, weißen und schwarzen Diamanten, die auf dem Baum neben essbaren Köstlichkeiten und traditioneller Dekoration zu finden sind. Schmuck von Bulgari, Cartier, Van Cleef & Arpels sowie Chanel wurde ebenfalls für hochkarätige Anhänger umgearbeitet.

(c) ALLESSAN

(Red.)