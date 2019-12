Europa sucht Auskommen mit Putin

Das Gipfeltreffen in Paris sollte eine Lösung für den Krieg in der Ostukraine finden. Auch das europäisch-russische Verhältnis stand auf der Agenda.

Moskau/Paris. Wladimir Putin kam wie üblich als Letzter. Als er im Pariser Elysee-Palast einer klobigen russischen Aurus-Limousine entstieg, hatte die französische Hauptstadt bereits unruhige Stunden hinter sich: Streiks und kilometerlange Staus als Reaktion auf die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron. Gastgeber Macron hatte Putin, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij (der – im starken Gegensatz zu Putin – einem Renault-Familienwagen entsprang) und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel am Montag zum Normandie-Gipfel geladen. Als die Gelbwesten-Proteste Frankreich erschütterten, waren sie beliebter Topos russischer Staatsmedien, um die „chaotischen Zustände“ in Europa zu illustrieren. Gestern waren die Streiks kein Anlass für Berichte. Ebenso wenig die Femen-Aktivistin, die sich als Protest gegen „Putins Krieg“ entblößte, bevor sie abgeführt wurde.

Für Putin bot die Teilnahme am Pariser Normandie-Gipfel Gelegenheit, Gesprächsbereitschaft für eine Lösung des Konflikts in der Ostukraine zu demonstrieren. Sowohl die russische als auch die ukrainische Seite betonte, dass das Treffen lediglich der Beginn von Gesprächen sei. Anders gesagt: Man solle nicht zu viel erwarten. Gleichwohl wurde eine Schlusserklärung nicht ausgeschlossen.

Gefangenenaustausch, Waffenstillstand und mehr

Im Mittelpunkt der Verhandlungen stand die Implementierung des 2015 geschlossenen Minsker Abkommens. Darin sind unter anderem der Austausch von Kriegsgefangenen und ein Waffenstillstand festgeschrieben. In ihm sind auch mehrere Punkte zur politischen Konfliktlösung festgelegt, etwa Lokalwahlen in den von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebieten. Bisher war man sich nicht einig, unter welchen Bedingungen diese stattfinden sollen. Denn – vereinfacht gesagt – bestimmt der Modus der Wahl die künftige Ordnung im Donbass.

Moskaus und Kiews Sicht auf das Minsk-Abkommen unterscheidet sich, ebenso wie die Ziele, die man verfolgt: Moskau will seinen Einfluss im Konfliktgebiet erhalten, Kiew möchte die Kontrolle über sein Staatsgebiet zurück. Je länger der Konflikt andauert, desto schwieriger wird eine Lösung. Denn vor Ort schaffen Separatisten und Kreml Fakten, wie an der Ausgabe russischer Pässe an die Bewohner der abtrünnigen Gebiete erkennbar ist. Unmittelbar vor dem Gipfel gab man bekannt, dass 125.000 Ukrainern bisher russische Pässe ausgehändigt wurden. Eine ähnliche Politik verfolgt der russische Staat in den „eingefrorenen Konflikten“ in Abchasien, Südossetien und Transnistrien.

Moskaus machtpolitischer Zugang zu seiner Nachbarschaft steht der übergreifenden europäischen Aussöhnung im Wege, wie Emmanuel Macron sie bekanntermaßen anstrebt. Dass Frankreichs Präsident Putin umwirbt, stärkt dessen Position – und nicht dessen Bereitschaft, einen Ausgleich zu suchen.

Putin und der Berlin-Mord

Denn Europa und Russland verbindet nicht nur der Ukraine-Konflikt. Nur ein paar Tage vor dem Normandie-Treffen kam es zu diplomatischen Spannungen zwischen Berlin und Moskau in der Causa des im August in Berlin ermordeten Tschetschenen. Nach Erkenntnissen Berlins sollen russische staatliche Stellen den Auftrag zur Ermordung des früheren Tschetschenien-Kämpfers gegeben haben. Unabhängige journalistische Recherchen zeichnen gar das beunruhigende Bild eines russischen Agenten-Netzwerks in Europa für tödliche Einsätze.

Berlin musste reagieren und wies zwei russische Diplomaten aus. Moskau wird seine Vergeltungsmaßnahmen erst nach dem Normandie-Treffen ankündigen. Gleichwohl wurde erwartet, dass Merkel in Paris Putin auf die Causa anspricht. Dafür spricht auch, dass kurz vor der Abreise Merkels nach Paris die deutsche Bundesregierung erneut eine "ernsthafte und unverzügliche Mitwirkung der russischen Behörden" an der Aufklärung des Verbrechens gefordert hat. Man sei "weiterhin bestürzt über die Tat", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer.

Hochrangige Delegation aus Kiew

Wichtiger als für Russland war der Gipfel für die Ukraine. Das illustrierte nicht zuletzt Präsident Selenskijs hochrangige Delegation. Ihn begleiteten der Chef des Geheimdienstes SBU, Iwan Bakanow, Innenminister Arsen Awakow sowie Generalstaabschef Ruslan Homtschak.

Selenskijs lang erwartetes erstes bilaterales Treffen mit Putin war nach dem gemeinsamen Gipfeltreffen angesetzt. Der Streit um den Transit von russischem Gas durch die Ukraine stand als Thema an. Selenskij brachte Energieminister Olexij Orschel und den Direktor der staatlichen Engergiegesellschaft Naftogas, Jurij Witrenko, mit nach Paris. Denn abseits vom Donbass-Konflikt bahnt sich ein neues Problem für Europa an: Moskau und Kiew fanden bisher kein Einvernehmen über die Fortführung des Gastransits. Für die Ukraine stehen Budgeteinnahmen auf dem Spiel – für Gazprom die Liefersicherheit nach Europa.[Q1ANX]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.12.2019)