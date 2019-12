Der Marsch der hunderttausend Slowaken nach Österreich

Am 10. Dezember 1989 zog eine riesige Menge von Bratislava friedlich nach Hainburg. Und die Grenze fiel wie von selbst. Jan Budaj, Ikone der „Sanften Revolution“ im Gespräch.

Bratislava. 10. Dezember 1989. Der Sturz des kommunistischen Regimes in der Tschechoslowakei ist in vollem Gange. Da machen sich im eiskalten Winter mehr als 100.000 Menschen mit dem Slogan „Ahoj Europa!“ (Hallo, Europa!) von Bratislava aus auf den Weg über die bis dahin undurchlässige Grenze ins niederösterreichische Hainburg. Der legendäre Marsch ist Höhepunkt und symbolischer Abschluss der Wende-Demos im slowakischen Landesteil der ČSSR.



„Für mich war das ein Wunder, was 1989 geschah“, erinnert sich im „Presse“-Interview Jan Budaj, Ikone der „Sanften Revolution“, wie die Slowaken sie nennen (in Tschechien „Samtene Revolution“). „Der Marsch nach Hainburg hatte für mich besondere emotionale Bedeutung. Ich saß als junger Student wegen eines Versuchs des illegalen Grenzübertritts im Gefängnis. Da hörte ich die Propaganda des Regimes, speziell den Ausspruch von Parteichef Gustáv Husák, die jungen Leute sollten sich nicht einbilden, dass die Grenze eines Tages ein Spazierweg sei. Doch genau das haben wir verwirklicht: Mit Zustimmung der österreichischen Behörden wurde die Grenze zu jenem Spazierweg. Ich ziehe bis heute den Hut vor den österreichischen Lokalpolitikern, die uns das erlaubt hatten, und vor der österreichischen Bevölkerung, die sich spontan solidarisch zeigte und uns warmen Tee reichte.“