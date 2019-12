Endspurt bei Klimagipfel

In der Schlusswoche der UN-Klimakonferenz sind vor allem politische Lösungen vonnöten.

Madrid. Begleitet von Protestaktionen und Appellen zahlreicher Umweltschützer aus allen Erdteilen geht der Weltklimagipfel in Madrid in seiner zweiten Woche in die entscheidende Phase. Seit Montag wird in der spanischen Hauptstadt auf Ministerebene verhandelt. Dann wird sich zeigen, ob die Staaten auf die Warnungen von Wissenschaftlern und Aktivisten reagieren und ehrgeizigere Ziele im Kampf gegen die Erderwärmung formulieren.

Die Politiker – so reist auch Österreichs Umweltministerin, Maria Patek, an – wollen vor allem über ambitioniertere Ziele im Kampf gegen die Erderwärmung beraten. Allerdings müssen diese dem Pariser Klimaabkommen zufolge eigentlich erst bei der COP26 im nächsten Jahr vorgestellt werden. Deshalb ist fraglich, ob schon jetzt konkrete Pläne vorgelegt werden. Zwar konnten während der ersten Woche manche technischen Fragen bereits gelöst werden, für die Kernthemen seien jedoch mehr Verhandlungszeit bzw. politische Lösungen notwendig, heißt es. Offiziell endet die Klimakonferenz dann am Freitag, dem 13. Dezember. Erfahrungsgemäß ist mit einem Resümee erst im Laufe des Samstags zu rechnen. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.12.2019)