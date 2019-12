Seidler ist neue Rektorenchefin

(c) APA/FRANZ BALDAUF (Foto Baldauf)

Die TU-Wien-Chefin wurde als dritte Frau an die Spitze der Universitätenkonferenz gewählt. An der TU Wien war sie Pionierin.

Wien. Zum dritten Mal steht mit Sabine Seidler eine Frau an der Spitze der Universitätenkonferenz: Die TU-Wien-Chefin ist am Montag von ihren Rektorenkollegen zur Präsidentin gewählt worden. Sie folgt auf Oliver Vitouch, der die Führung interimistisch (wieder) übernommen hatte, nachdem Ex-Rektorin Eva Blimlinger zu den Grünen gewechselt war. Die erste Rektorenchefin war Sonja Hammerschmid. An ihr war Seidler bei ihrem ersten Anlauf zur Rektorenchefin 2015 gescheitert.

An der Technischen Universität Wien war die 58-Jährige Werkstoffwissenschaftlerin dagegen mehrfach Pionierin: 1996 wurde sie die erste Professorin, 2007 die erste Vizerektorin und schließlich 2011 die erste Rektorin. Wie sie damals in ihrer gewohnt trockenen Art kommentierte, sei das das Ergebnis eines natürlichen Karriereverlaufs gewesen – und also nur folgerichtig.

Ursprünglich stammt Seidler – die inzwischen österreichische Staatsbürgerin ist und zwei Töchter hat – aus Sachsen-Anhalt, das damals zur DDR gehörte. Die Hinwendung zur Werkstoffwissenschaft war damals „keine freiwillige Entscheidung“, wie sie einmal sagte. Nichtsdestotrotz machte sie wissenschaftliche Karriere. Als „ausgewiesene Forscherin“ bezeichnete sie bei ihrem Amtsantritt 2011 ihr TU-Vorgänger Peter Skalicky. 2014 und 2018 wurde sie mit großer Mehrheit als Rektorin bestätigt. Ihre Amtszeit an der Spitze der Universitätenkonferenz startet mit Jänner und dauert zwei Jahre.

Vitouch ist wieder Vize

Ihr Stellvertreter an der Spitze der Universitätenkonferenz ist wieder der Uni-Klagenfurt-Rektor Oliver Vitouch. Weitere Mitglieder im Präsidium sind Heinz Engl (Uni Wien), Edeltraud Hanappi-Egger (WU), Tilmann Märk (Uni Innsbruck), Hellmut Samonigg (Med-Uni Graz) sowie Ulrike Sych (Musikuni Wien). Ihre Vorhaben für die neue Amtszeit stellt Seidler am Dienstag vor. (APA/red.)

