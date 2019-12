Warum Europa dringend einen EU-Klimabotschafter braucht

Bewusstseinsbildung für den Kampf gegen den Klimawandel kann nicht nur Greta Thunberg obliegen. Die EU ist in Klimaschutz-Ambitionen zunehmend isoliert. Ein Vorschlag, das zu ändern.

Europa war die treibende Kraft hinter dem Pariser Klimaabkommen: Ohne uns hätte es keine weltweit verbindliche Vereinbarung gegeben. Mit den USA unter Donald Trump haben wir seitdem einen zentralen Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel verloren. Millionen Klimademonstranten in Europa aber beweisen, dass sich das Bewusstsein der Menschen für mehr Klimaschutz durchgesetzt hat. Wissenschaftler sind sich schon lang einig: Der Klimawandel muss oberste Priorität haben. Als Umweltingenieur teile ich die Einschätzung des Problems – als Parlamentarier sehe ich die Dringlichkeit zu handeln: Europa muss den weltweiten Kampf gegen den Klimawandel weiterhin anführen, denn die Uhr tickt.

Dabei können wir den Klimawandel nicht mit leeren Versprechungen stoppen, vielmehr müssen wir ihm mit konkreten Maßnahmen entgegentreten. Weder ist es richtig, die Existenz des menschengemachten Klimawandels dreist zu leugnen, wie die Populisten vom Schlage der AfD es tun. Noch werden wir dem Klimawandel vor allem mit Verboten und Steuern wirkungsvoll begegnen, wie Grüne und Sozialdemokraten es fordern. Wir Christdemokraten und Christsozialen wissen, dass konkrete Innovationen und mutiges Unternehmertum viel entscheidender sind als das rein numerische Versprechen von Reduktionszielen. Verbote, Ziele und Quoten allein werden nie ausreichen, um dem Klimawandel entschieden zu begegnen. Was wir brauchen, ist eine radikale Transformation der Wirtschaft. [. . .] Schon heute arbeiten vier Millionen Europäer im Umwelt- und Klimaschutz. Die Zahl dieser nachhaltigen Jobs hat das Potenzial, weiter, und noch viel deutlicher anzusteigen. Nur wenn wir Umweltschutz mit der gezielten Ausbildung in Umwelttechnologien und der Förderung von nachhaltigem Unternehmertum verbinden, werden wir für diese Zukunft auf dem Arbeitsmarkt gerüstet sein. Im Kampf gegen den Klimawandel liegt die große Chance, das Leben von vielen Europäerinnen und Europäern zu verbessern. Denn zusätzliche Anstrengungen können auch bedeuten, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden [. . .].

Wir können Vorbild sein

Innovationen sind dabei das Bindeglied zwischen Fortschritt und Nachhaltigkeit. Wir müssen unsere europäischen Forschungskapazitäten noch gezielter einsetzen, indem wir in die Entwicklung von nachhaltigeren und kohlenstoffärmeren Technologien investieren. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung des Verkehrssektors, einschließlich Elektromobilität und sauberen Flugzeugen.

Wenn wir auf den Rest der Welt blicken, wird klar, dass Schwellenländer zu den größten Verschmutzern gehören. Ihren wirtschaftlichen Aufstieg bremsen, das können und wollen wir nicht. Wir können aber Vorbild sein und ihnen zeigen, was wir erst selbst lernen mussten: dass echter, nachhaltiger Fortschritt bedeutet, ein Gleichgewicht zwischen Wohlstand und Umweltschutz herzustellen. Nur Europa ist dazu fähig, denn wir haben als Erste verstanden, dass kein Land für sich allein den Klimawandel wirkungsvoll bekämpfen kann. [. . .]

Der bisherige Verlauf der Weltklimakonferenz in Madrid scheint zu bestätigen, dass unser europäischer Ehrgeiz im weltweiten Vergleich eher die Ausnahme als die Regel ist. Deshalb schlage ich vor, einen EU-Botschafter oder eine EU-Botschafterin im Kampf gegen den Klimawandel zu ernennen. Diese bzw. dieser soll im Namen Europas mit Drittländern und den größten Volkswirtschaften der Welt zusammenarbeiten, um sie dazu zu bewegen, dass wir bis 2050 das Ziel von Netto-null-Emissionen erreichen. Im globalen Verbund können auf diese Weise in Zukunft sogar noch ambitioniertere Ziele definiert und umgesetzt werden. Wir haben bereits einen EU-Chefunterhändler, der sich mit den kritischen Fragen des Brexits befasst. Die Zukunft unseres Planeten ist zweifellos ein noch viel größeres Anliegen. Daher brauchen wir eine europäische Persönlichkeit, die unsere diplomatischen Bemühungen leiten und neue Partnerschaften auf der ganzen Welt aufbauen kann. Diese Person sollte in der Europäischen Kommission direkt bei der Präsidentin angesiedelt sein, vom Europäischen Rat mandatiert sein und dem Europäischen Parlament regelmäßig Bericht erstatten. Wir können unsere Schülerinnen und Schüler nicht allein stehen lassen in ihrem weltweiten Werben für effektiven Klimaschutz. Packen wir's gemeinsam an!

Die ungekürzte Fassung des Textes ist abrufbar unter www.diepresse.com/meinung.

Der Autor Manfred Weber MdEP (*14. Juli 1972) ist ein deutscher Politiker der CSU. Seit 2014 Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europäischen Parlament. Er trat im Mai 2019 für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten an. [ Reuters ]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.12.2019)