Millî Görüş will ihr Image entstauben

Die Bewegung habe sich entpolitisiert, sagt Generalsekretär Bekir Altaş.

Wien. Die Gemeinde wächst: In den vergangenen vier Jahren stieg die Anzahl der Moscheegemeinden von der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG) von 510 auf 650 in ganz Europa. Hinzu kommen etwa 2000 zusätzliche Einrichtungen wie Jugendzentren oder Frauenhäuser. Parallel zum Anstieg der Mitgliederzahlen scheint die Hemmschwelle der deutschen Behörden mit der IGMG zu sinken. Ja, die Gemeinschaft werde noch immer in drei Bundesländern – etwa Bayern – vom Verfassungsschutz beobachtet, sagt der deutsche IGMG-Generalsekretär, Bekir Altaş, in Wien vor Journalisten.

Doch in 13 anderen Bundesländern finde bereits eine Differenzierung statt: Die völlig eigenständige, auf Europa fokussierte IGMG werde nicht mehr mit der türkischen Partei Saadet gleichgesetzt. Wiewohl beide Strömungen auf den islamistischen Politiker Necmettin Erbakan zurückzuführen sind, habe sich die IGMG im vergangenen Jahrzehnt entpolitisiert und sich strukturell von der Türkei gänzlich abgekapselt. Spätestens ab 2011, als die Millî Görüş in der Türkei den deutschen Vorstand mitbestimmen wollte. „Die Türkei wollte es nicht akzeptieren, dass wir uns von den Einflüssen komplett befreien.“ Für die islamistische Saadet Partei hingegen, die in den vergangenen Jahren auch in Österreich Strukturen aufgebaut hat, bleibt Ankara ein wichtiger Referenzpunkt.

Erbakan bleibt einflussreich

Der Duisburger Jurist Altaş, Jahrgang 1981, will das islamistische, antisemitische sowie reaktionäre Image der Millî Görüş in Europa entstauben. Das Thema Antisemitismus liege ihm am Herzen, sagt er, doch habe man bislang nur punktuell Projekte umgesetzt. Berührungsängste ortet er in der jüdischen Gemeinde nicht zuletzt deswegen, weil IGMG von den Behörden beobachtet wird. Darüber hinaus „werden die Gespräche durch den Nahost-Konflikt belastet“.

Eine weitere Herausforderung seien die Bemühungen der türkischen Regierung, über Stellen wie das Amt für Auslandstürken auf die Diaspora einzuwirken. Zwar habe das Amt einzelne IGMG-Projekte finanziell gefördert, doch die Zusammenarbeit ende dort, wo versucht werde, inhaltlich Einfluss zu nehmen. „Wir wollen keinen staatlichen Einfluss, was die Theologie betrifft. Keinen aus Deutschland und keinen aus der Türkei.“

Auf Necmettin Erbakan sind nicht nur die Millî-Görüş-Bewegung und die Saadet Partei zurückzuführen, sondern auch die AKP hat sich seinerzeit aus Erbakan-Anhängern rekrutiert. Der umstrittene und 2011 verstorbene Politiker sei durchaus noch eine Größe in der Community, sagt Altaş. Er persönlich setze sich kritisch mit ihm auseinander, wolle aber dessen Verdienste um die islamische Gemeinschaft anerkennen. „Es war sein Verdienst, Demokratieprozesse in die islamische Community zu bringen. In Frankreich hört man von algerischen Jugendlichen, dass wählen gehen haram, also verboten sei. Diese Diskussionen gibt es bei uns nicht.“ Verändert habe sich auch die Wahrnehmung der eigenen Gemeinschaft, soll heißen: Die Community ist nicht türkisch, sondern ethnisch divers. Mit dem Terminus Millî Görüş sei das sehr wohl vereinbar. Erbakan habe Millî Görüş nicht im nationalen Sinn, sondern im islamischen – „abrahamitischen“ – Sinn interpretiert. (duö)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.12.2019)