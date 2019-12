Tschechische Polizei: Vier Tote durch Schüsse in Krankenhaus

Ein Angreifer hat in einem Krankenhaus in der Stadt Ostrava im Nordosten Tschechiens vier Menschen erschossen und zwei schwer verletzt, sagte das tschechische Innenministerium am Dienstag.

Ein Angreifer hat in einem Krankenhaus in der Stadt Ostrava im Nordosten Tschechiens vier Menschen erschossen und zwei schwer verletzt, sagte das tschechische Innenministerium am Dienstag. Die Polizei setze zur Stunde ihren Einsatz fort, hieß es aus dem Ressort.

Der erste Notruf war gegen sieben Uhr morgens eingegangen. Das Klinikgebäude wurde umgehend evakuiert. Zudem bleibt die nahgelegene Universität geschlossen.





(APA)